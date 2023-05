La passerelle d’Arquennes encore loin de pouvoir être utilisée : “une solution provisoire est envisagée au cas où”

Construite il y a plusieurs mois déjà et en passe d’être finalisée, la passerelle d’Arquennes n’a encore vu personne fouler son sol à l’exception des ouvriers qui l’ont fabriquée. Pourtant, l’ouvrage est censé faire la jonction piétonne et cycliste entre le village de Seneffe et celui d’Arquennes, permettant à terme de joindre Nivelles en toute sécurité.