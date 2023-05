Nouvelle saison touristique de Centrissime : La maison du vélo ouvre ses portes à La Louvière

La maison du vélo fournira également des brevets cyclistes aux élèves de 5e et 6e primaire.

Aussi à pied

En plus du vélo, Centrissime veut aussi promouvoir tout ce qui touche à la mobilité active y compris le développement de balades pédestres sur le territoire qu’elle couvre. Ainsi, depuis plusieurs mois, les balades “Totemus” du nom de l’application alliant promenade, culture et découverte se multiplient dans les communes de la région du Centre. La Louvière, Binche et Soignies par exemple sont dotées de balades Totemus. “Afin de dynamiser le développement de ces chasses au trésor, Centrissime va soutenir la création de trois nouveaux parcours cette année dont un pourrait se situer non loin du parc de Mariemont”, a précisé Laurent Canizzaro, directeur de Centrissime.

Le développement du streetart à La Louvière et un agenda touristique numérique dans lequel on pourra retrouver tous les événements importants se passant dans la région figurent également au programme.

De plus, l’ère pour motorhomes figure toujours dans les plans de Centrissime et ce malgré la non-obtention de subsides touristiques. Située en amont de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, la nouvelle aire devrait accueillir 23 emplacements ainsi qu’une zone de pic-nic et des jeux pour enfants. Une aire de service qui répondra à une réelle demande de la part des touristes.