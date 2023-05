Une pétition en ligne contre la libération de Paolo Falzone sous bracelet électronique : déjà plus de 4 000 signatures en trois jours

Si l’appel du Parquet quant à cette décision laisse un peu de répit aux proches des victimes, celui-ci n’est peut-être que temporaire car personne ne sait encore s’il sera entendu.

Depuis ce samedi, une pétition en ligne sur le site www.leslignesbougent.org circule contre la libération de Paolo Falzone sous bracelet électronique. “Il est inconcevable que ce type de personne puisse bénéficier d’une libération sous bracelet à domicile ou celui d’un proche”, indique l’auteur de la pétition qui est resté anonyme. “Bien que le parquet a décidé d’interjeter appel gelant de ce fait sa libération, marquons plus que jamais notre désaccord.”

4 200 pétitionnaires

À l’heure d’écrire ces lignes, les pétitionnaires étaient de plus de 4 200 et leur nombre ne cesse d’augmenter d’heure en heure. Parmi les commentaires des personnes ayant signé la pétition, beaucoup de colère, d’indignation. “La place d’un criminel est en prison et nulle part ailleurs”, indique l’un. “Je suis contre le fait que le prévenu puisse profiter de sa liberté avant que son procès (pour meurtre et homicides) n’ait eu lieu”, commente l’autre. “Inadmissible d’être en liberté après avoir détruit autant de familles”, souligne un troisième.

À compter de vendredi dernier, la Chambre du Conseil avait 15 jours pour prendre sa décision.