La 11e édition du Jardin des Loups prendra ses quartiers à La Louvière dès le 11 mai

Pour l'occasion, la place sera composée de deux zones distinctes de châteaux gonflables. L'une pour les moins de 12 ans et l'autre composée de quatre structures gonflables pour les plus de 12 ans et adultes. Comme l'année dernière, un mini-golf sera également disposé sur le site.

En plus des activités ludiques, le Jardin des Loups proposera de nombreuses animations tout au long de l'événement. Ateliers olfactifs avec la nouvelle boutique "Ô'SentHeures", initiation aux jeux de société avec "Kubenbois", atelier sur les terrils donnés par Central en collaboration avec l'asbl Ancrage, parades de troupes de danse, concerts, ateliers autour du miel, escape game, défilé de mode, animations circaciennes, il y en aura pour tous les goûts et toutes les couleurs.

En outre, le 13 mai, le centre-ville sera également animé par la deuxième édition de la journée du louviérois et le 14, jour de la fête des Mères, par le traditionnel marché aux fleurs.

Bien entendu bar et petite restauration, tant salée que sucrée, seront au rendez-vous durant la durée de l'évenement et le site sera ouvert tous les jours, sauf le 11 mai, de 9 à 22h.