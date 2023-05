La Louvière : un arrêté du bourgmestre force deux cafés du centre-ville à couper la musique après 22h pendant un mois

Pourtant, dans l’arrêté communiqué à un des deux cafetiers, le bourgmestre fait entendre qu’il aurait pu prendre une décision plus sévère, à savoir, la fermeture pure et simple des établissements en question. À huit reprises, les policiers ont ainsi constaté que la musique provenant des deux établissements, portes ouvertes, était audible à plus de 40 mètres ce qui est contraire au règlement général de police.

Des objets jetés aux policiers

Toujours en déchiffrant les termes de l’arrêté, on déduit que cette décision a été prise suite à plusieurs constatations de troubles à l’ordre public dans la rue de Belle-Vue, la musique diffusée à l’extérieur ayant tendance à attirer un autre public que les clients habituels. À plusieurs reprises, des objets auraient été jetés sur les véhicules de police venus remettre de l’ordre.

Vu les circonstances, on comprend mieux la décision du bourgmestre même si cela met en difficulté les deux établissements qui, eux aussi, ont des charges, des loyers, des salaires à payer et pour qui cette coupure après 22h représente un manque à gagner certain. “J’espère pouvoir rencontrer le bourgmestre très rapidement de façon à ce qu’on s’explique sur cette sanction”, nous a confié Guido Forgione, gérant de l’Autre, un des deux établissements visés par l’arrêté.

Jusqu’ici, ses tentatives se sont révélées veines et il n’a pas le choix que d’exécuter la décision du bourgmestre que nous n’avons pas réussi à joindre.