Seneffe : le début des travaux du pont de Soudromont reporté d’une semaine

Sont prévus sur ce chantier, mené par la SPW, la démolition des revêtements et chapes existantes, préparation de support, les réparations structurelles et superficielles des bétons (tabliers, poutres structurelles,…) ou encore le remplacement des joints de dilatation. Le remplacement de la chape d’étanchéité ainsi que du revêtement et des trottoirs par du béton fibré ultra performant figure également au programme de même que la réfection des garde-corps.

Durant les travaux, la circulation sera bien entendu interdite sur le pont et des déviations seront mises en place notamment via la rue Charles Richet, la route Baccara et la chaussée de Mons.