Outre le bar tenu par l’association de l’Amicale Triviéroise et ses petites restaurations, les visiteurs pourront s’imprégner d’une ambiance et d’un univers médiéval. Tir à l’arc, lancer de couteaux, démonstrations de broderie et de tissage, il y en aura pour tous les goûts durant les heures d’ouverture du parc, c’est-à-dire entre 10 et 19h.

Des démonstrations de maniement d’armes mais aussi de beaux costumes animeront les travées du parc au même titre que des jeux médiévaux, de la musique, des danses et la présence d’une véritable forge. Un marché artisanal prendra également place dans le parc durant les deux jours de festivité.

En bonus, dans le cadre de la fête médiévale de Trivières, le Ceraic proposera aux enfants à partir de 8 ans un jeu pour découvrir les migrations du moyen-âge à nos jours… L’animation aura lieu à partir de 10h45 dans le château du CeRAIC situé au cœur du village médiéval. Inscription obligatoire au 0496 512 563/064 238 652.

En outre, durant les deux jours, à 15 et 17h, une animation conte se tiendra tandis qu’à 13 et 16h, un atelier permettra aux plus fiers chevaliers et chevalières de créer leur propre blason.

L’entrée au parc, rue Dieudonné François 43, est gratuite.