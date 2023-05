C’est dans l’indignation de plusieurs riverains de la Place du Centenaire à Binche que les travaux avaient débuté le 6 mars dernier. Malgré leur mobilisation, ils étaient restés impuissants face aux tronçonneuses et autres bulldozers qui ont abattu, un à un, les arbres qui entouraient une des plus belles places de l’entité au charme unique. “Nous sommes nombreux les Binchois à avoir joué sur cette place et cela fait vraiment mal au cœur de voir ces arbres abattus”, nous avait confié un riverain ce jour-là.

Les travaux sur la place du Centenaire avancent bien. ©Th.D.

Déterminée à remettre un coup de neuf sur cette place, créant par la même occasion une dizaine de places de parking supplémentaires et trois zones distinctes pour que chacun y trouve son compte, la Ville n’avait pas d’autre choix que de faire abattre ces arbres dont une partie était malade. Le seul arbre conservé était celui planté lors de la création de la place. “Ce n’est jamais gai de devoir abattre de si beaux arbres et nous comprenons la tristesse de ces personnes qui ont vécu là toute leur vie mais nous n’avions pas le choix”, nous avait expliqué Guillaume Somers, Directeur Général de la Ville de Binche. “En 2015 déjà, une étude sur la santé de ces arbres avait déterminé que certains d’entre eux représentaient un danger potentiel urgent et nous en avions fait abattre 30 % par contrainte. Les 70 % restant étaient en sursis car nombre d’entre eux souffraient de diverses maladies et représentaient un danger potentiel dans les 3 à 5 ans.”

Depuis deux mois donc, les travaux ont bien avancé. “Ce qui a été fait jusqu’à présent, c’est la délimitation de l’espace d’intervention à savoir la zone parc et la zone de stationnement ainsi que les trottoirs traversants surélevés”, nous a-t-on confié à la Ville de Binche. “Pour le moment les ouvriers sont en pleins préparatifs des plantations d’arbres qui ont été livrés. Ils devraient être replantés d’ici la fin du mois, si la météo permet l’avancement du chantier comme il est prévu. Ensuite les travaux se poursuivront avec les zones par tranche d’âge, les bordures périphériques, etc...”