Le premier, Real/Ugly/Sparkling, c'est un spectacle qui met l'art circacien à l'honneur avec une quinzaines d'artistes sur scènes dans des numéros plus virevoltants les uns que ls autres, un spectacle qui redonne de la valeur à ce qui se considère au quotidien comme banal, grossier ou même dégoutant. On y trouve une accumulation vertigineuse d'éléments de mauvais goût face auxquels le public est encouragé à réinventer les significations ou à en chercher d'autres. "Le cirque y brille par nature. Dans chaque situation, nous pouvons trouver cette étincelle qui rejoint l'extraordinaire. Cependant, en conservant un regard qui l'accueille, nous pourrions même arriver à savourer la brillance en toutes circonstances", indique Central dans sa présentation de l'événement.

Deux représentations sont au programme les 16 et 17 mai.

Une exclusivité belge pour clôturer la saison

Clou de la saison, une exclusivité belge avec "Double Murder", un spectacle mis en scène par Hofesh Shechter, chorégraphe du dernier film de Cédric Klapisch. Il s'agit d'un diptyque composé de deux spectacles qui n'en font qu'un : Clowns et The Fix, une façon de conju­rer la violence par l’en­ga­ge­ment et l’exul­ta­tion des corps… jusqu’à l’apai­se­ment.

Ce spectacle a fait fureur à Avignon et est interprété par de nombreux danseurs et explore des vérités douloureuses et sonde nos émotions les plus profondes.

Il sera joué les 23 et 24 mai, toujours au théâtre communal.

