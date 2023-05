Un stage à Buvrinnes pour se reconnecter avec la nature

Une quinzaine de petits bouts ont participé au stage de printemps. ©Thomas Donfut

Les poules, les lapins, les moutons, les abeilles ont également eu énormément de succès auprès des enfants. “Au pré du Bois” propose aussi des animations dans des écoles, des aménagements de jardin etc... “On fait ça pour le moment de manière bénévole dans l’école de notre fils et nous avons la volonté de développer ce genre d’activité dans d’autres établissements qui sont déjà demandeurs.”

La nature, l’environnement, des thèmes qui intéressent forcément les enfants. “Les enfants, c’est un super bon public pour ce type d’activité. Ils sont curieux de tout, ils posent beaucoup de questions etc... On ne se rend pas compte mais ils enregistrent énormément de choses qu’ils répètent ensuite à la maison. Commencer la sensibilisation au plus jeune âge, c’est une aubaine car c’est eux l’avenir, le futur. Je pense que de nos jours, ils sont déjà sensibilisés à la base et on développe tous les sujets sur une semaine. Ici, aucun planning défini, on voit au jour le jour comment on évolue, quelles questions les enfants peuvent avoir, leurs demandes, leurs envies…”

En plus des stages, Au pré du bois c’est aussi des ateliers spécifiques sur la permaculture, des ateliers culinaires ou encore du coaching potager. Et pourquoi pas organiser l’anniversaire de votre enfant là-bas ? Plus d’infos sur le site Internet d’Au pré du Bois ou de sa grande sœur “Aromatisez-vous.”