Les élus sonégiens mobilisés contre la montée de l’extrême droite et pour le retour d’un jour férié le 8 mai

”Aujourd’hui, le 8 mai est un jour férié dans de nombreux pays européens, comme en France par exemple. Aux Pays-Bas, on célèbre le jour de la libération le 5 mai. Jusqu’en 1974, les écoliers ont bénéficié en Belgique d’un jour de congé le 8 mai, mais le ministère de l’Éducation nationale de l’époque l’a supprimé. Aujourd’hui, la mémoire du 8 mai s’est estompée. Il est temps de redonner au 8 mai la place que ce jour mérite comme jour férié supplémentaire en Belgique”, indique Mathieu Biset.

Une volonté partagée par l’ensemble de conseil communal qui ne s’est pas arrêté là. “La montée de l’extrême droite dans le monde, en Europe ainsi qu’en Belgique est un fait que nous ne pouvons nier. Cette percée grandissante de partis prônant la haine et le rejet de l’autre ainsi que la division ne peut que nous alarmer sur leur capacité de mobilisation sur le sol wallon, jusque-là pas encore structuré. Historiquement l’agissement des mouvements d’extrême droite et leur politique ont entraîné des conséquences catastrophiques sur la vie de millions de personnes. Il est urgent et indispensable d’empêcher toute tentative de restructuration et de développement de l’extrême droite, notamment en vue des élections de 2024”, poursuit-il.

Cette volonté s’est traduite par plusieurs engagements du conseil communal. Il a en effet décidé d’empêcher par tous les moyens légaux la diffusion de propos incitant à la haine, au racisme, à l’antisémitisme, au sexisme, à la discrimination relative à l’orientation sexuelle, ouvertement fasciste et xénophobe, sur le territoire de Soignies en invitant les services compétents à entreprendre les démarches administratives et judiciaires nécessaires en cas d’agissement de la sorte.

Le conseil communal soutient et promeut également les initiatives prises par les membres de la société civile, et plus particulièrement de la coalition 8 mai, dans le cadre du devoir de mémoire de la résistance face à l’Allemagne nazie, au fascisme et à l’extrême droite et en particulier en revendiquant que le 8 mai soit de nouveau un jour férié. Enfin, il incite à la sensibilisation et à l’implication de la jeunesse sonégienne, via des projets dans les écoles de l’entité ou en collaboration avec les structures du secteur de la jeunesse, aux dangers liés à l’extrême droite et à l’histoire des migrations afin de promouvoir le vivre ensemble.