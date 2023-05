Le Moulin du Ya à Houdeng

Construit en 1865 et situé à deux pas de l’ascenseur de Strépy-Thieu, à Houdeng le corps du Moulin du Ya a été complètement rénové il y a quelques années par Frédérique et Christophe. Aujourd’hui, le moulin comporte trois niveaux, deux chambres, une cuisine ainsi que toutes les commodités. Moyennant un supplément, les locataires pourront profiter d’un jacuzzi.

La Tour du château à Thieusies

Erigée au milieu du parc du Château de Thieusies, la Tour qui constitue ce logement a été bâtie en 1845 par le Vicomte Obert de Thieusies. Entièrement rénovée en 2019, la tour culmine à 30 mètres de hauteur et comporte une chambre, un feu au bois ainsi qu’une vaste salle de douche en pierres d’époque. Le tout situé dans la campagne luxuriante du village de Thieusies, dans l’entité de Soignies.

Le gîte Zen-Shui à Soignies

Un cocoon en forme d’Igloo tout en bois, ou il fait bon se prélasser. C’est ce que propose le gîte Zen-Shui en pleine campagne sonégienne. Comportant une salle de bain, une kitchenette, un coin salon et une terrasse pour profiter pleinement qu’il fasse chaud ou froid. Soit un endroit où il fait bon venir se ressourcer. L’endroit dispose également d’un étang naturel, un bain suédois amélioré et d’un sauna.

The Floating Cottage à Seneffe

Amarré dans le petit port de plaisance de Seneffe, The Floating Cottage offre à ses visiteurs une expérience unique et un séjour au calme dans l’environnement magique des canaux de Belgique. Ce houseboat appartenant à la catégorie des “bateaux de plaisance” se veut durable et dispose de panneaux solaires sur le toit. La péniche dispose d’un séjour, de 2 chambres, une salle de bain avec wc, et peut accueillir un couple, quatre amis ou un couple avec enfants.

La Roulotte de Jules à Arquennes

Située dans le parc du Château de la Rocq à Arquennes, la Roulotte de Jules allie nature, luxe et confort pour garantir à ses locataires un moment romantique hors du temps à deux. Salle de bain entièrement équipée, chambre spacieuse, terrasse chauffée, espace de détente dans le jardin,… l’endroit est parfait pour changer d’air le temps d’un week-end.

Les Cabanes de Marie à Arquennes

Toujours dans le parc du Château de la Rocq, mais cette fois un peu plus en hauteur, la Cabane de Marie est perchée à huit mètres du sol mais avec tout le confort d’une chambre d’hôtel 5 étoiles.

La Ligule au Roeulx

Situés en plein cœur d’une mini-ferme, les logements de la Ligule s’inscrivent dans un environnement pittoresque ou les locataires pourront côtoyer différentes races de vache, watusi, aurochs, lama, ânes du Poitou, moutons, chèvres, cochons, etc.