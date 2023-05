Ecaussinnes : la ligne 106 sera inaugurée le 10 juin prochain

La réhabilitation de la ligne 106 entre dans sa toute dernière ligne droite. Après de longs mois de travaux, elle s’apprête en effet à être inaugurée le 10 juin prochain. En attendant, la commune peaufine les tout derniers détails. Après avoir aménagé les jonctions permettant de rejoindre la maison de repos et l’espace Philomène, placé le mobilier et installé l’éclairage intelligent, il ne reste plus qu’à activer ce dernier et sécuriser le carrefour de la chaussée de Braine et de la rue Bel-Air avant de mettre fin à ce chantier de longue haleine.