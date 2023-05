La Ville de La Louvière ambitionne d’obtenir le label de bonne gouvernance “éloge”

”Nous avons lancé, en collaboration avec le département des sciences politiques de l’UCLouvain de Mons, une expérience inédite en Belgique : l’obtention du label européen de bonne gouvernance “éloge”. Cette démarche à long terme consiste en un état des lieux de nos performances en matière de bonne gouvernance. Des pistes d’amélioration seront également apportées et celles-ci nous permettront, à terme, d’être certifiés comme Ville répondant aux standards européens les plus hauts en matière de gouvernance”, indique Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière (PS).

Concrètement, le label européen d’excellence en matière de gouvernance (Éloge) est attribué aux collectivités locales ayant atteint un niveau global élevé de bonne gouvernance, mesuré par rapport à une grille d’évaluation spécifique. 12 principes sont ainsi à respecter afin d’obtenir le label. Ils comprennent la réactivité, l’efficacité et l’efficience, l’ouverture et la transparence, l’état de droit, le comportement éthique, les compétences et capacités, l’innovation et l’ouverture face aux changements ainsi que la durabilité à long terme, la gestion financière saine et l’obligation de rendre des comptes.

Les participants, dont la Ville de La Louvière fait désormais partie, devront également garantir des élections conformes au droit et le respect des droits de l’Homme, de la diversité culturelle et de la cohésion sociale.