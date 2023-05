Manage lance les Handiparlotes, un endroit d’échange pour les personnes en situation de handicap

Lorsqu’on est en situation de handicap, une des clés pour ne pas sombrer dans la déprime, c’est d’avoir une vie sociale la plus remplie possible. Malheureusement, tout le monde ne peut pas remplir cette condition. Partant de cette constatation, le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée de Manage et la commune ont mis en place la première Handiparlote qui se déroulera le 8 juin prochain. “L’idée de ce projet, c’est de rassembler dans un même endroit les associations, les institutions qui œuvrent au jour le jour pour le bien-être des personnes en situation de handicap”, nous explique Kim D’Hauwer-Pinon, échevine de la Personne handicapée. “Nous voulons en faire un lieu d’échange dans lequel les personnes en situation de handicap pourront discuter de leur condition, de leurs difficultés au quotidien.”