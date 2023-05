Braine-le-Comte : Aucune remarque émise lors de l’enquête publique relative à la déconstruction et reconstruction du Silbrau

”Nous n’avons pas vraiment eu de remarques. Il y a tout de même des inquiétudes quant à la sauvegarde de la fresque placée sur le pignon. Nous portons d’ailleurs une attention toute particulière à cela. Il est déjà certain qu’elle ne pourra pas être remise sur le bâtiment rénové puisque des baies vitrées seront placées à cet endroit. Nous nous attelons donc à chercher un nouvel endroit pour accueillir cette fresque et la replacer au plus vite”, indique Léandre Huart, échevin de l’Urbanisme à Braine-le-Comte.

Pour le reste, aucune remarque n’est à signaler du côté de la Ville. Le dossier pourra donc passer au collège communal dans les prochaines semaines pour déterminer si le projet pourra voir le jour ou non. Pour rappel, il prévoit de reconstruire le bâtiment à l’identique. “Le projet prévoit de préserver la taverne au rez-de-chaussée tout comme la terrasse. À l’étage, on retrouvera une salle comme c’est également le cas actuellement. Au deuxième étage, il y aura un appartement un peu plus moderne. Pour le reste, tout sera reconstruit à l’identique, en ce compris les toitures”, poursuit Léandre Huart.

Pour ne pas empiéter sur les travaux de la Grand-Place, le bâtiment du café Le Silbrau devrait être déconstruit en 2023 pour que le gros œuvre puisse être terminé avant la fin de l’année 2024. Les travaux de la Grand-Place pourront ainsi voir le jour en 2025. Ce planning des travaux sera bien entendu mis en œuvre uniquement si le collège communal remet un avis favorable.