Des drones survoleront les champs et prairies de Braine-le-Comte ces mois de mai et juin afin de “sauver bambi”

En 2022, la Ville de Braine-le-Comte, et plus précisément les Échevinats du Bien-être animal et de l’Agriculture, a lancé pour sa première édition l’action “Sauvons Bambi”. Pour cette année 2023, la Ville réitère cette opération. Pour rappel, il s’agit d’une action de sensibilisation de l’asbl “Sauvons Bambi” à destination des agriculteurs sur le sauvetage, avant la période de fauche, des gibiers tels que les faons, levrauts, oiseaux nicheurs au sol (faisans, perdrix, etc.)… et aux nids présents dans les prairies et champs sur notre territoire.