Family Business à Soignies : des plants de cannabis découverts dans un hangar

Comme dans la série diffusée sur Netflix, l’épouse avait appris, de bonne source, que le cannabis allait être légalisé en Belgique. Nous étions alors en 2017. Plus de six ans plus tard, cultiver du cannabis est toujours illégal !

Explosion du compteur

Le couple s’est fait attraper bêtement. C’est en enquêtant dans un hangar divisé en box, que les policiers ont senti une forte odeur de cannabis. “Ils ont pu perquisitionner un autre box, sur base du flagrant délit, et ils ont découvert quarante-cinq plants et des traces d’une précédente récolte”, relate le substitut du procureur du roi.

Le propriétaire du hangar a été auditionné. L’homme avait remarqué une explosion de la consommation électrique.

Les policiers se sont ensuite dirigés chez les locataires du box où ils ont découvert vingt-cinq grammes de marijuana et deux cents grammes de résidus de cannabis. La perquisition s’est mal passée, ce qui incite le parquet de Mons à ouvrir une instruction.

Mesure de faveur

Une nouvelle perquisition se passe mal. Le père de famille, qui jure de poursuivre sa culture, est menotté. Dans la maison, on retrouve une balance et du cannabis. Mieux, la police découvre 130 plants ! Le père de famille reconnaît qu’il cultive depuis deux ans. Des témoins sont entendus, ils sont parfois dépannés, sans plus, ce sont des proches.

Comme cette famille n’est pas défavorablement connue des autorités judiciaires et que cette affaire est plaidée devant le tribunal six ans après les faits, le ministère public ne s’oppose pas à une mesure de faveur.

Dans des gâteaux

L’avocate des prévenus explique au tribunal que cette culture était faite à des fins thérapeutiques. “Ils vivent dans des conditions très précaires. Elle a de graves problèmes de santé, les nerfs, qui l’obligent à suivre trois séances de kinésithérapie par semaine. Ce cannabis la soulage. Elle le mettait même dans des gâteaux qu’elle confectionnait elle-même. Lui était alcoolique profond. Fumer l’a aidé à s’en sortir”.

Quant au fils, il fume comme de nombreux jeunes de son âge… Aujourd’hui, ils consomment encore tous les trois, mais ne cultivent plus.