Les aménagements extérieurs de l’espace Philomène prennent forme

La rénovation d’envergure menée pour aboutir à l’ouverture de l’espace Philomène n’est donc pas encore tout à fait finie. “Avec l’arrivée du printemps, les extérieurs de l’Espace Philomène prennent forme pour accueillir prochainement un potager pédagogique, un espace réservé aux petits fruitiers, une zone de détente, un pré fleuri et des nichoirs permettant l’observation de différentes espèces d’insectes et d’oiseaux. En parallèle, l’Espace Philomène deviendra le tout premier espace labellisé “Générations sans tabac” à Ecaussinnes. Et quoi de mieux que de profiter de la journée mondiale sans tabac pour inaugurer ce label ?”, indique la commune d’Ecaussinnes.

Tous ces nouveaux aménagements seront à découvrir le 31 mai prochain lors de leur inauguration. Le rendez-vous est fixé aux alentours de 13h30. En plus de l’inauguration, de nombreuses animations pour petits et grands seront à découvrir. (Re) découverte de la grainothèque et présentation du potager pédagogique, animation ludique anti-tabagisme et mise à disposition gratuite de kits de soutien, atelier proposé par l’Observatoire de la Santé du Hainaut, atelier vannerie, stand zéro déchet et animation magie par Pierre Lambert seront notamment au programme.