Roy, quadragénaire, est délinquant récidiviste. Il a déjà été condamné plusieurs fois par le tribunal de police, lequel a fini par lui retirer son permis de conduire.

Le 4 avril 2021, justement, il voulait emprunter la voiture de sa maman pour sortir faire la tournée des grands-ducs. Comme elle refusait, il s’est fâché, menaçant de s’en prendre à elle. Les menaces verbales avec ordre ou conditions sont établies.

Elle a cru mourir

Sa sœur est intervenue pour le calmer. Roy l’a attrapée par le cou. “Je n’arrivais plus à respirer, j’ai cru que j’allais mourir”, a déclaré la jeune femme. Pour le ministère public, il s’agissait d’une tentative de meurtre. Roy contestait avoir voulu tuer sa sœur. Le tribunal a estimé que l’intention d’homicide n’est pas établie à suffisance. Il requalifie les faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de quatre mois.

Enfin, Roy est acquitté de menaces par gestes ou emblèmes.

Le quadragénaire était poursuivi pour une autre scène. Le 30 juillet 2021, il débarque en furie chez son ex-compagne, laquelle refuse de lui parler. Il la frappe et lui tire les cheveux. En partant, il brise la vitre de sa voiture. Le tribunal estime que les faits sont établis et prononce une peine de six mois, ainsi qu’une amende de 800 euros. Il est acquitté pour la prévention de violation de domicile.