La Louvière : Cupidon, un Shih-tzu de 7 ans, retrouvé dans un sale état dans une manne à linge, tel un déchet

Les soignants de la SPA ne savaient pas s'il était encore vivant lorsqu'ils ont récupéré Cupidon. ©SPA La Louvière

Outre son état lamentable, ses poils noués d’excréments et les ongles plus coupés depuis des semaines voir des mois, ce pauvre chien avait aussi d’un œil crevé, est rempli de parasites et souffre d’une double otite sévère. “Les soins d’urgence n’ont pas permis de lui enlever la masse de poil en une fois. La douleur était telle qu’il aura fallu l’anesthésier pour le tondre. La vétérinaire mettra finalement plus de 3 heures pour qu’il ressemble enfin un Shi-Tzu.”

L'animal a subi d'importantes maltraitances. ©SPA La Louvière

Les sévices, la négligence subie par ce chien dont l’âge est estimé à sept ans duraient sans doute depuis des années. “Nous sommes à la recherche de toute information permettant de retrouver la trace des responsables et à les poursuivre”, continue la SPA. “Nous ne pouvons pas tolérer la cruauté envers un animal. Cupidon est sans doute un des chiens victimes de négligences les plus extrêmes qu’il nous ait été donné de prendre en charge depuis qu’on gère la SPA”, rajoute Gaëtan Sgualdino, président de la SPA La Louvière.