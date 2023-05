L’artiste sonégien Melfiano lance son premier album live

”Je suis issu d’une génération où les concerts de rap étaient rares. On se réunissait grâce aux battles MC’s et aux Open Mic qui se déroulaient principalement dans la capitale. Il fallait donc se bouger ! Dès le départ, j’ai toujours conceptualisé la scène comme le dernier élément au départ de la chaîne de conception d’un disque. Sur scène, on ne peut pas tricher. Le public est devant toi et tu captes directement leur attention. Aujourd’hui, la musique me permet de voyager en Suisse et en France, c’est une véritable fierté pour moi. Tout ce travail a abouti sur la sortie de mon premier album live, enregistré lors de l’Urban Day Festival de Soignies”, indique Melfiano.

Un concept original et peu répandu en Belgique dans lequel l’artiste sonégien a voulu se lancer. Melfiano fait donc désormais partie des rares artistes à sortir un album live dans le milieu hip-hop belge. Une réalisation qui sonnait comme une évidence pour lui. Son agenda compte d’ailleurs encore une trentaine de dates à travers la France, la Suisse et la Belgique. La scène est donc omniprésente dans le quotidien de l’artiste d’où sa volonté d’en faire un album.

”Être sur les plateformes d’écoute est essentiel mais au final, à part les chiffres des streams et le nombre de vues, nous ne voyons pas vraiment l’impact qu’a eu le projet sur les gens. De plus, beaucoup de personnes qui m’écoutent aujourd’hui m’ont connu lors d’un de mes concerts. J’ai vraiment cette étiquette d’artiste live qui me colle à la peau. Je suis avant tout un homme de terrain qui aime parcourir des kilomètres et traverser les frontières pour vivre de ma passion”, conclut Melfiano.

L’Urban live est donc un album généreux où l’on peut entendre les réactions du public tout au long du projet. L’ensemble de l’univers de l’artiste y est également bien représenté.