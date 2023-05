Les festivités de la Pentecôte se dévoilent et réservent encore de belles surprises aux Sonégiens

C’est toute impatiente que la bourgmestre de Soignies, Fabienne Winckel (PS), a présenté les festivités prévues cette année. “L’entité ne compte pas moins de 50 festivités avec, parmi elles, La Pentecôte. Cette dernière est un événement important et cher aux citoyens mais également à toute la Région du Centre et des environs qui s’y rendent de plus en plus nombreux chaque année. Les Sonégiens sont accueillants et ne manqueront pas de faire découvrir leur folklore aux visiteurs. Plusieurs moments forts sont à ne pas manquer comme la cérémonie d’ouverture, qui permet d’en apprendre plus sur la Ville tout en participant à un moment convivial, le Podium et ses nombreux artistes belges et de la région qui s’y produiront ainsi que la kermesse qui est assez riche pour une ville de taille moyenne comme la nôtre”, confie Fabienne Winckel.

Ancrées dans les mœurs des Sonégiens, les festivités de la Pentecôte évoluent au fil des années pour correspondre au mieux à son époque et attirer les visiteurs de toute la région. “La Pentecôte est une histoire de tradition vieille de plus de 750 ans. Elle continue tout de même d’évoluer au fil du temps. En 1921, la procession et la mise en place du pavois entre les deux tours de la collégiale ont été instaurées. L’année dernière, c’est la cérémonie d’ouverture qui faisait office de nouveauté. Elle permet désormais de pleinement lancer les festivités et de retracer l’histoire de Soignies”, explique Jacques Deveseleer, Président de la Fabrique d’Église. Pour que le plus grand nombre puisse découvrir cette nouveauté, des écrans géants seront placés dans la collégiale afin de retransmettre la cérémonie en direct. Ces mêmes écrans permettront également de retransmettre la montée et la descente de la chasse.

Depuis 1921, la Procession et le Grand Tour qui lui précède ont su se développer pour attirer de plus en plus de monde. Le Grand Tour a d’ailleurs connu des records d’affluence l’année dernière avec plus de 1 200 processionnaires recensés l’an dernier. Environ 75 groupes, soit 800 personnes, prendront part à la Procession cette année. Cette dernière aura d’ailleurs un nouveau président pour la diriger en la personne de Philippe Moulin.

”Je suis entré dans la procession il y a 45 ans. À l’époque, je donnais un coup de main pour l’organisation. Au fur et à mesure des années, j’ai su grimper les échelons jusqu’en 2004 où nous avons créé l’asbl en charge de la Procession. J’étais alors secrétaire avant de devenir Président cette année. Mon fils reprend quant à lui mon ancien poste. C’est bien d’ailleurs de voir des jeunes reprendre le flambeau pour pouvoir pérenniser le folklore au fil des années”, indique Philippe Moulin.

Hormis les rendez-vous solennels, le Podium assurera l’ambiance musicale du samedi. La programmation vient d’ailleurs d’être révélée. Elle fait la part belle aux artistes belges. Seul le couple de chanteurs “Trois Vagues” représentera la France. Pour le reste, S!mon, Jali, Behind The Pines, Coverplay, Alex Germys, Kyrios et Geosismix animeront ce podium 2023. “Comme l’année dernière nous promettons de mettre l’ambiance. L’affiche proposera des artistes de tous les styles, de quoi contenter tout le monde”, nous indique-t-on du côté de Sudradio.

Enfin, une nouveauté verra le jour cette année. Des produits aux couleurs de Soignies seront ainsi commercialisés. Foulard, magnettes, sifflets, cordons ou encore cahier de coloriage seront ainsi disponibles.