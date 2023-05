C’est parti pour le Jardin des Loups : “On a voulu mettre en avant le partage”

L'édition 2023 du Jardin des Loups se veut plus conviviale que jamais. ©Thomas Donfut

L'édition 2023 du Jardin des Loups se veut plus conviviale que jamais. ©Thomas Donfut

En outre, le mini-golf, déjà présent l’année dernière, est de retour mais mieux exposé, en plein centre de la place. Du côté du mini podium, quelques stands HoReCa dont le bar “Gloup-Gloup”, rafraîchiront les promeneurs.

Objectif… Noël

Pour l’asbl Centre-ville, cet événement revu et corrigé n’est que le premier. “Notre objectif premier est d’optimiser et à la fois d’améliorer les événements qui fonctionnent comme le Jardin des Loups ou bien La Louvière Plage mais aussi ceux qui fonctionnent moins bien. Un de nos plus grands défis cette année sera ainsi de remettre au goût du jour le marché de Noël, de le repenser, le recréer avec le soutien de la Ville. Il a moins bien fonctionné en 2022 donc il est temps de le redynamiser. Cela ne sera pas facile car, on ne se rend pas compte, mais pour organiser un événement comme celui-là, il faut s’y prendre bien à l’avance mais l’énergie, dans la nouvelle équipe mise en place, est bel et bien présente. Nous avons également l’intention de créer une structure avec un chargé de projet et un coordinateur, à partir du premier événement en l’occurrence le Jardin des Loups. L’objectif de cette structure sera de construire un marché de Noël attractif qui répondra aux attentes des Louviérois.”

Le programme complet de cette 11e édition du Jardin des Loups est à retrouver sur le site Internet de la Ville de La Louvière.