Il menace un caissier avec son couteau à La Louvière, quelques semaines après sa sortie de prison !

Alors que le juge lui avait imposé des conditions strictes, il a récidivé le 21 juillet 2022 en braquant une station-service de La Louvière, en plein après-midi. Armé d’un couteau, il a menacé deux membres du personnel et a réclamé le contenu de la caisse, quelques paquets de tabac et des billets de loterie. Le butin était d‘un peu plus de six cents euros.

Il a pris la fuite et s‘est débarrassé de sa veste un peu plus loin… laissant de nombreux échantillons de son ADN ! En plus, son extorsion et sa fuite ont été filmées… Malgré tout, Jordan contestait être l’auteur de cette attaque à main armée. Confronté aux preuves, il est passé aux aveux chez le juge d’instruction et la chambre du conseil l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel où il a fait profil bas.

Nombreux indices

Pour le tribunal, il est coupable sans aucun doute possible. Les éléments de preuve sont nombreux et convergent tous vers lui : les déclarations des victimes, les constatations et investigations policières, l’exploitation des images de vidéosurveillance du commerce préjudicié et des caméras urbaines, la reconnaissance formelle de Jordan sur panel photographique par les victimes, le résultat de la perquisition réalisée à l’adresse où li se trouvait lors de son interpellation, la découverte de la tenue vestimentaire de l’auteur des faits, du couteau exhibé par lui et d’une partie du préjudice dissimulé sur son parcours de fuite, le rapport d’expertise ADN et les aveux.

Me Ronveau, son avocat, avait plaidé un sursis. Le tribunal estime que le condamné n’y a pas droit en raison de la gravité des faits, du mépris qu’ils supposent pour la propriété et l’intégrité d’autrui, de la dangerosité de tels comportements pour la société, du trouble social qu’ils engendrent et du sentiment d’insécurité qu’ils génèrent dans le chef des citoyens, des antécédents judiciaires du prévenu, dont un spécifique, qui ne lui donne légalement plus droit au sursis simple.

Il dépendra du TAP

Le tribunal note que le condamné n’a jamais respecté les conditions imposées dans le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Mons, le 2 février 2022. Raison pour laquelle le sursis probatoire partiel est révoqué d’office et le fera dépendre du Tribunal de l’application des peines (TAP) devant lequel il lui appartiendra de proposer un plan concret de reclassement en vue d’une éventuelle libération conditionnelle, de nature à présenter les garanties suffisantes pour éviter une nouvelle récidive.