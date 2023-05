Un homme accuse une championne de karaté d’avoir frappé sa nièce à Soignies… puis se rétracte dans deux lettres envoyées au procureur !

Les faits ont eu lieu le 14 octobre 2017 et se déroulent en deux scènes. La première a lieu dans un magasin de nuit. Le couple croise un oncle du prévenu, lequel gère un restaurant juste à côté de son habitation. La jeune femme lui fait remarquer qu’il n’a toujours pas indemnisé la griffe faite sur la carrosserie de son auto, quelques semaines plus tôt. Le ton monte entre le couple et le tonton.

Manœuvre de strangulation

Le couple rentre chez lui, en marchant. Le restaurateur le suit en auto, en compagnie de sa nièce, laquelle travaille dans le restaurant. La nièce sort de la voiture, en furie. Son avocate raconte : “elle a reçu des coups et la prévenue, qui est championne de karaté, lui a fait une manœuvre de strangulation. Ma cliente a eu le nez cassé”, relate Me Coralie Fontaine.

La prévenue conteste. “Elle s’est jetée de tout son poids sur moi et j’ai essayé de la repousser. Au karaté, on ne nous apprend pas à être violent. Elle était ivre morte et elle réclame de l’argent, car elle en a besoin”, dit-elle.

Son compagnon est plus bavard. “Lors de la première scène, j’ai cru que mon oncle allait porter des coups à ma compagne. Il m’a menacé et insulté. Lors de la seconde scène, je n’ai pas porté de coups à mon oncle. Ma compagne n’a pas frappé ma cousine non plus. Le lendemain, elle travaillait au restaurant. Je ne comprends pas cet acharnement contre nous”, dit-il.

Un témoin à la fenêtre

Un homme a été témoin de la deuxième scène. Il s’agit d’un autre oncle du prévenu, qui se trouvait à la fenêtre, à l’étage. Il a évoqué la tentative d’étranglement dans son témoignage à la police. Il confirme la déclaration des victimes.

Enfin, il confirmait jusqu’au 30 juin 2021. Me Valentine Crombé dépose deux lettres manuscrites, écrites par le tonton témoin, et envoyées au parquet. Il écrit que sa nièce était animée d’un désir de vengeance à l’égard de son cousin et de sa femme, et qu’il refuse de participer à une conspiration menée par une femme qui voue une haine obsessionnelle, et connue de tous, envers le couple. “Assagi par la maladie, je ne suis plus le compagnon de beuverie de ma nièce. Je ne veux pas participer à cette magouille”, lit l’avocate.

Dans un second courrier, il précise que son audition a été naturellement dirigée à charge “à la demande de ma nièce”. Il ajoute que c’est la nièce qui a agressé physiquement la prévenue et que son compagnon n’a fait que les séparer. Enfin, il précise que la bosse sur le nez de sa nièce est typique au sein de la famille. À force de mentir, quelques nez ont dû s’allonger…

Le couple, présumé innocent, a déménagé dans la commune de Frameries pour vivre en paix, loin des tensions familiales et de cette cousine qui s’est démenée pour les conduire devant le tribunal correctionnel. Jugement début juin.