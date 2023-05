Une nouvelle éolienne pourrait sortir de terre le long de l’E19/E42 à hauteur de Ville-sur-Haine

Les projets éoliens fleurissent un peu partout dans la région et rencontrent souvent de vives réactions de la part des citoyens. Dernièrement, c’est le promoteur Aspiravi qui a transmis sa volonté d’implanter une éolienne en bordure d’autoroute à hauteur de Ville-sur-Haine. Elle se situera donc sur le territoire de la commune du Roeulx, au sud de l’aire de repos de Thieu-Le Roeulx, le long de l’E19/E42. Pour en savoir plus sur le projet, le promoteur invite tous les citoyens à se rendre à la réunion d’information préalable (RIP). L’occasion pour eux d’émettre leurs remarques et poser leurs éventuelles questions.