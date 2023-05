Le prix de l’immobilier en hausse de 34,3 % en moyenne dans le Centre depuis dix ans

Après Chapelle-lez-Herlaimont, c’est au Roeulx que l’augmentation a été la plus significative avec une hausse de 43,94 % depuis 2012. C’est aussi au Roeulx que l’augmentation entre 2021 et 2022 a été la plus importante avec 13,1 %. Seneffe suit dans ce classement particulier avec une augmentation de 43,43 % depuis 2012. Manage (42,08 %), Soignies (38,89 %), La Louvière (35,02) et Braine-le-Comte (32,43 %) précèdent Ecaussinnes (31,25 %), Morlanwelz (30,83 %) et Binche (25,49 %) dans le classement des communes layant subi la plus grande augmentation en dix ans.

Ferme la marche Estinnes avec “seulement”, une augmentation sur dix ans de 9,51 %.

Stagnation à Soignies en un an

À noter, entre 2021 et 2022, la diminution du prix médian des maisons à Ecaussinnes (-8,7 %), Morlanwelz (-1,88 %) et Chapelle-lez-Herlaimont (-1,41 %) ainsi qu’une stagnation des prix à Soignies.

Concernant le prix médian des biens immobiliers (maisons), c’est à Seneffe que le montant à débourser est le plus élevé avec 251 000 euros, ne précédant que de 1000 euros le prix médian sonégien et de 6 000 euros celui brainois. À l’inverse, c’est à Morlanwelz (157 000 euros), Binche et La Louvière (160 000 euros) qu’il faut débourser, en moyenne, le moins d’argent pour trouver un “chez-soi”.

Concernant le prix des villas quatre façades ou plus, les données ne sont pas complètes pour plusieurs communes de la région du Centre. On peut toutefois constater une augmentation du prix médian mais moins significative que pour les maisons. Manage est cela dit en tête des augmentations les plus fortes avec 48,65 % d’augmentation. la Cité du Verre précède La Louvière (+36,71 %) et Morlanwelz (+ 32,89 %).