Un nouveau rondeau va voir le jour au Roeulx, le lundi du carnaval : “il rassemblera l’ensemble des sociétés sur la place de l’Église”

Le lundi du carnaval 2022 était marqué par l’apparition de la Kids Party assurée par Nostalgie. Cette année, ce festival pour enfant sera reconduit comme l’ensemble des autres nouveautés de l’année dernière tant elles avaient su séduire. C’est plus au niveau du folklore en tant que tel que le programme changera quelque peu cette année… “Un nouveau rondeau sera organisé cette année, le lundi aux alentours de 20h. Après les sorties des sociétés folkloriques dans les rues de l’entité, ces dernières reviendront en effet sur la place de l’Église pour participer à ce grand rondeau”, indique Ronny Tournay, échevin du Folklore au Roeulx.

Un changement qui apportera encore davantage de convivialité et de cohésion entre les différentes sociétés et les citoyens. “Le but est vraiment de rassembler toutes les sociétés dans ce rondeau afin de vivre un nouveau moment convivial et familial. Tyroliens, Paysans et Gilles se donneront ainsi rendez-vous sur la place de l’Église pour vivre ce moment unique”, ajoute Ronny Tournay.

Avant de découvrir cette nouveauté, qui devrait réjouir les amoureux du folklore, il faudra donc encore attendre le 3 juillet prochain. Pour déjà se mettre dans l’ambiance, les Rhodiens et Rhodiennes pourront tout de même participer aux répétitions de batterie ce week-end mais également aux Soumonces. Les carnavals des villages vont également se poursuivre avec celui de Thieu les 21, 22 et 23 mai prochains. Le festival des Ballons et des ailes, dissocié du carnaval l’an dernier, aura quant à lui lieu au mois d’août.