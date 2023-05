La famille Imperiale ne veut pas de la libération sous bracelet électronique de P. Falzone : “Ce serait injuste par rapport au drame que nous vivons”

Pour la famille Imperiale, qui a perdu trois membres le 20 mars 2022 dans le drame causé par Paolo Falzone, la décision de la Chambre du Conseil est inconcevable. Ce samedi, suite à un appel de Mattia Imperiale sur les réseaux sociaux, ils étaient une cinquantaine à la stèle de la rue des Canadiens pour manifester leur mécontentement. “Le plus difficile, c’est d’imaginer qu’il pourra retrouver une vie quasiment normale alors que nous, nous avons perdu trois membres de notre famille et que notre deuil est toujours en cours”, s’expriment en chœur Marianna, Mattia, Lorena et Vanessa, quatre cousins qui ont été touchés directement par le drame. “Les condamnés dans cette histoire, c’est nous car même dans 20 ans, on souffrira encore de cette situation. On ne peut pas accepter que lui ait pu tuer six personnes et qu’il puisse sa vie dans un confinement de luxe. C’est inconcevable pour nous.”

”Une décision inconcevable”

Le fait que Paolo Falzone retrouve un certain confort, c’est cela qui irrite le plus les proches des victimes. “Il roulait vite, il se filmait au moment des faits. Bref son comportement a provoqué ce drame et nous, on doit le subir. L’imaginer chez lui, recevant ses amis ou ses proches, c’est très dur. C’est un coup d’assommoir supplémentaire. Tous les deux mois, on redoute le téléphone qui sonne et même lorsqu’on se prépare au fait de l’éventualité qu’il pourrait obtenir ce bracelet, on ne comprend toujours pas cette décision. Le dernier appel nous a achevés alors que ce nous essayons de faire, c’est de survivre.”

Ce vendredi se tiendra l’audience qui statuera sur la recevabilité de l’appel du Parquet. “En attendant, on ne dort pas, on fait des cauchemars… C’est un gars qui, dans sa vie, n’a jamais rien respecté et là, on lui fait un cadeau en réalité en lui donnant le bracelet électronique. La Justice lui fait confiance alors que lui, il n’a jamais rien respecté. En roulant à cette vitesse, il jouait avec la vie de tout le monde. Ce qui est arrivé aurait pu être évité et aurait pu arriver n’importe quand à n’importe qui. C’est malheureusement tombé sur nous. Mais en faisant cela, il a traumatisé non seulement les familles des victimes, mais aussi toutes les personnes qui ont été blessées et qui galèrent dans leur vie de tous les jours. Sans compter les personnes qui n’ont pas été blessées mais qui ont simplement été témoins du drame.”

Le verdict tombera ce vendredi, laissant à la famille Imperiale ainsi qu’aux autres personnes touchées directement par le drame encore quelques jours d’angoisse.