Trois distributeurs Batopin installés dans le centre-ville de Binche : "une bonne chose pour les petits commerçants"

Aussi en déposer

Les distributeurs Batopin permettront non seulement de retirer de l’argent mais aussi d’en déposer en tout cas durant les heures d’ouverture soit entre 6h et minuit. “Cela a ses avantages et ses inconvénients. J’ai une connaissance qui a voulu déposer de l’argent sur son compte qui n’est arrivé que douze jours plus tard. Imaginez, pour un indépendant, qui a ses factures à payer, un loyer etc. la galère que cela peut représenter si cela lui arrive.”

Pour la commerçante, Batopin ce n’est pas neuf comme idée. “Lorsque je me suis rendue aux États-Unis, il y avait des distributeurs ATM partout. Ces derniers ne sont pas rattachés à des banques, ils poussent un peu partout comme des cabines téléphoniques. L’impersonnalisation de la banque et de ses services, c’est malheureusement une évolution à laquelle il va falloir s’adapter.”

Le distributeur Batopin, situé en plein marché lorsqu’il s’installe le samedi matin, fera probablement aussi le bonheur des cafetiers du centre-ville mais aussi des maraîchers qui, même si la législation les oblige aujourd’hui à proposer un paiement électronique, gardent une préférence pour le liquide…