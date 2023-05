Binche : Julien Laurent des ateliers Pâte et Pâtons a pu faire goûter au chef pâtissier Cédric Grolet ses speculoos en forme de gille

Mais, bon joueur, Julien Laurent n’a pas voulu arriver les mains vides à Paris et il a présenté à Cédric Grolet des biscuits speculoos… en forme de gille de Binche. “Il s’agit d’un moule que j’ai galéré durant des années pour l’obtenir. En fait, ce moule me faisait de l’œil depuis très longtemps. Il était dans une toute petite boutique bruxelloise en guise de décoration mais n’était pas en vente. À chaque fois que je me rendais à Bruxelles, je tentais ma chance mais la dame résistait. Elle ne voulait pas le vendre. Finalement, je l’ai eue à l’usure. Il s’agit d’un moule à speculoos en forme de gille dont l’origine lui était inconnue. Elle savait juste qu’il n’avait été fabriqué qu’en très peu d’exemplaires et il se peut donc que je sois en possession d’un objet quasiment unique. Le plus drôle, c’est que, alors que je l’ignorais, il se fait que Cédric Grolet apprécie particulièrement le speculoos.”

Précision importante, Julien Laurent ne compte pas faire commerce de sa trouvaille et son biscuit en forme de gille restera dans sa sphère privée.