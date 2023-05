Une gaming room va ouvrir ses portes à Houdeng pour voir les jeux vidéo autrement

D'ici quelques semaines, un espace complètement dédié aux jeux vidéo va naître au sein du réseau des bibliothèques louviéroises et, plus précisément, dans les locaux du cercle horticole à Houdeng. Longtemps diabolisés, les jeux vidéo ont évolué depuis leur débarquement dans le paysage audiovisuel. "Aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu un outil pédagogique à part entière et c'est notamment cela qui nous a poussé à nous lancer dans ce projet de gaming room", explique Guénaël Vande Vijver, responsable des bibliothèques communales louviéroises. "Un animateur sera présent plusieurs fois par semaine dans des créneaux bien établis. Il proposera quatre bornes qui permettront aux jeunes à partir de 12 ans, accompagnés s'ils sont plus jeunes, de jouer librement. A côté de cela, il y aura tout un programme d'animations mis en place. On pourrait imaginer des tournois, des ateliers bien spécifiques sur certains jeux etc..."