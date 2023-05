La Ville de La Louvière lance un appel à projet pour ses maternités commerciales

Un loyer progressif donc qui a pour but de lancer le commerçant sur la bonne voie.

À l’heure actuelle, trois maternités commerciales cherchent un occupant. Celles de la rue de la Loi sont occupées par le magasin dédié aux riders Wallride et par l’institut de beauté “Sons of Beauty” tandis que celle de la rue Kéramis est occupée depuis peu par la boutique ÔsentHeures.

Trois endroits inoccupés

Les trois autres sont situées sur la Place Mansart et rue Sylvain Guyaux. En ce mois de mai, la Ville a lancé un appel à projet pour les remplir. “L’objectif d’une “maternité” est de venir en aide à celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité commerciale en proposant des surfaces aux loyers attractifs et évolutifs durant trois ans”, indique le site de Devellop, nouveau nom de la Régie Communale Autonome. “Grâce à cette initiative, la Ville permet à de nouveaux projets d’éclore. Les activités commerciales recherchées sont définies comme étant des “activités artisanales, productives et créatives”. Elles doivent pouvoir se tenir en centre urbain, sans affecter la quiétude de l’environnement. Elles ne doivent produire aucune émission susceptible de détériorer l’environnement.”

Pour l’appel à candidature de la rue Sylvain Guyaux qui accueillerait là son tout premier locataire, il faut rendre un dossier complet avant le 30 juin 2023 afin de pouvoir participer aux sélections. Les projets seront ensuite analysés par un jury.

Pour tout renseignement supplémentaire, rendez-vous sur le site de Devllop.