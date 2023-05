Les Snuls bientôt à La Louvière

Santa Belgica, Hazewee, Dirk Frimout, Miss Bricola et le Professeur Décodor... Pour les plus nostalgiques, ces mots ne peuvent qu'évoquer de bons souvenirs d'une époque que les moins de trente ans ne peuvent pas connaître. En effet, il y a 33 ans, les Snuls débarquaient dans le paysage audiovisuel belge via Canal + et fracassaient tout grâce à leur humour déjanté empreint de belgitude.