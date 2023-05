Saint-Vaast : la rue scolaire de la rue de la Briqueterie sera définitive dès le mois de septembre (vidéo)

Pour Marco, en charge de la sécurité aux abords de l’école de la rue de la Briqueterie, la rue scolaire lui apporte plus de sérénité. “Tous les jours, j’étais obligé de rappeler à l’ordre certains automobilistes qui roulaient beaucoup trop vite devant l’école”, témoigne le gardien de la paix. “Cela dit, les automobilistes continuent à se comporter dangereusement aux abords de la rue scolaire. Mais c’est certain que pour les enfants, c’est plus sécurisant.”

La rue de la Briqueterie devient une scolaire jusqu'au 7 juillet et sera pérenne dès la rentrée de septembre. ©Thomas Donfut

Même réflexion de la part de parents rencontrés sur places. “Une fois, des enfants ont failli se faire écraser par une voiture qui reculait et on a été obligé de frapper sur le coffre pour qu’elle s’arrête !”, explique cette maman d’élève. “La rue scolaire c’est très bien, c’est plus sécurisant pour nos enfants même si je continuerai à l’accompagner.”

La rue scolaire est donc interdite à la circulation durant les heures de rentrée et de sortie des classes tous les jours d’école, y compris le mercredi après-midi. “Cela nous oblige à nous garer un peu plus loin pour déposer nos enfants mais ce n’est pas grave, on a tous des jambes pour marcher”, rassure un papa d’élève.

Rue scolaire pérenne

Si le test longue durée qui vient de débuter est concluant, dès la rentrée de septembre, la rue de la Briqueterie deviendra “scolaire” et donc interdite à la circulation aux heures de rentrée et de sortie des classes de façon pérenne. “Ce n’est pas un système que l’on pourra mettre en place dans toutes les écoles de l’entité car il faut d’abord que l’école soit demandeuse”, continue Nancy Castillo. “Ensuite, il faut que cela soit possible sur le terrain. Une grande école qui se trouverait sur une chaussée ne pourrait par exemple pas en bénéficier.”

Pour le moment, ce sont les stewards assignés aux écoles qui déplacent les lourdes barrières qui délimitent la rue scolaire mais, dans le cas de la rue de la Briqueterie, les études sont en cours pour déterminer le meilleur système plus facile d’utilisation qui pourrait être mis en place dès septembre.

D’autres écoles débuteront une phase test à la rentrée.