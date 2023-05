Après une édition sous la pluie, les apéRhodiens veulent renouer avec le succès

Après une dernière édition pluvieuse, les ApéRhodiens voudront renouer avec le succès le 19 mai prochain. Alors que l’événement attirait plus de 2 000 personnes lors des précédentes éditions, la pluie est quelque peu venue jouer les troubles fêtes, compromettant le succès de l’événement. Ce n’est que partie remise puisqu’il aura à nouveau lieu ce vendredi 19 mai à partir de 18h. Puisqu’on ne change pas une formule qui gagne, il se voudra toujours aussi familial et tourné vers la jeunesse. Châteaux gonflables, bar à bières et à champagne et activités musicales seront notamment au programme au square Mabille.