La piscine de Binche rouvre ses portes ce mercredi : “C’est un vrai soulagement pour tout le monde !”

Isolation de la toiture, isolation de la façade, nouveau crépi, nouveau bardage extérieur, étanchéité des bassins, placement de carrelage dans les bassins et sur les plages, remplacement des sanitaires et de la chaudière… La liste des travaux effectués ces deux dernières années est longue.

Après deux ans et demi d'attente, la piscine de Binche peut enfin rouvrir ses portes. ©Thomas Donfut

Reportée à plusieurs reprises, la réouverture de la piscine de Binche est enfin actée. “Ces travaux n’ont pas été de tout repos et ont pris plus de temps que prévu notamment à cause de pièces manquantes que l’on a dû attendre. La piscine communale est ouverte depuis 1978 et représente beaucoup pour les Binchois et donc l’attente de leur part était grande. Il ne se passait pas un jour sans qu’on me demande une date pour la réouverture. Mais bon, ça ne roule pas toujours comme on le voudrait, il fallait être patient et aujourd’hui, on a une piscine quasiment neuve et on ne peut que s’en réjouir.”

En plus de tous les travaux réalisés et cités ci-dessus, l’accent a été mis, dans la piscine, pour les PMR avec des vestiaires et des toilettes dédiés, des casiers spécifiques, des chaises dans les douches etc... “Tout a été fait pour que les personnes à mobilité réduite puissent profiter de la piscine elles aussi.”

Entrée gratuite

Et pour l’occasion, la Ville a pris la décision de faire un geste auprès de la population puisque l’accès à la piscine sera gratuit pour tout le monde jusqu’à dimanche. Si elles le désirent, les personnes qui viendront durant ces cinq premiers jours de réouverture pourront faire un geste auprès du Télévie en déposant une pièce ou un billet dans l’urne qui sera disposée à l’entrée.

Le montant total des travaux effectués durant ces deux dernières années s’élève à 2,247 millions d’euros dont la moitié de subsides venus notamment d’Infrasports.

Après dimanche, la piscine sera accessible le lundi de 8 à 16h30, le mardi de 7h30 à 18h30, les mercredi et jeudi de 7h30 à 19h, le vendredi de 7h30 à 20h30, le samedi de 13h30 à A8h et le dimanche, de 8h30 à 12h. Un plongeon coûtera 3,4 euros à un adulte binchois, 3,90 pour un non binchois. Un enfant payera sa place 1,70 euro, 2 euros pour un non-binchois et pour les moins de 5 ans accompagnés, c’est gratuit !