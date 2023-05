Le plan terrasse de retour à Binche avec de nombreuses animations : "Ce sera un peu Binche-Plage"

Dès le samedi 27 mai prochain, le plan terrasse, né durant la période covid, sera de retour à Binche. Les cafetiers et restaurateurs de la Grand-Place, par ailleurs fleurie comme il se doit, et de ses alentours pourront ainsi à nouveau investir les trottoirs situés devant leur établissement. "L'année passée, nous avions reçu des réaction inquiètes de la part de certains commerçants de la place, mais aussi de l'avenue Robiano et l'avenue Wanderpepen", explique Laurent Devin. "Nous avons pris le temps de discuter avec tout le monde et ils ont validé le dispositif mis en place ainsi que sa temporalité. De nombreuses animations seront proposée tout l'été et au final, ce sera un peu Binche-Plage !"