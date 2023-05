Braine-le-Comte : L’inclusion des personnes en situation de handicap favorisée grâce aux animaux

L’asbl “Activ’Dog” a, quant à elle, pour buts d’initier, favoriser et aider à la mise en place d’activités assistées par l’animal. Suite à une réunion du G.T. Égalité des Chances où l’asbl “Inclusion” était présente, l’échevine de l’Égalité des Chances souhaite mettre en place une action avec “Activ’Dog” pour Braine-le-Comte.

”Cette activité consiste en la présence d’une animatrice d’“ Activ’Dog” qui vient avec un chien pour que les personnes en situation de handicap puissent apprendre à nourrir, à faire le brossage, à jouer avec l’animal et elle propose de la câlinothérapie. L’animatrice montre quelques autres races de chiens sur photos (positions du chien debout, assis, couché) et chacun peut adresser un ordre au chien. Il reçoit alors sa récompense en donnant la patte”, indique Ludivine Papleux, échevine du Bien-Être animal (Braine). “L’animatrice fera également un jeu de cache-cache avec un de ses jouets que la personne va cacher et fera deviner des objets autour de la vie quotidienne du chien. Les personnes, à tour de rôle, peuvent aussi lancer une balle souple que le chien rattrape au vol.”

Chacun pourra balader son animal quelques minutes en laisse. L’animatrice restera à proximité en permanence afin de s’assurer que tout se déroule pour le mieux. Durant une heure, “Activ’Dog” se chargera donc de l’animation et celle-ci sera suivie d’échanges. Cette journée d’échanges aura lieu le 7 juin prochain dès 13h30. Une dizaine de personnes pourront y avoir accès. Les inscriptions seront obligatoires auprès de l’asbl “Inclusion”.