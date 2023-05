Braine-le-Comte : les problèmes d’insécurité à la rue Neuve en passe d’être résolus

Certaines rues de Braine-le-Comte seraient-elles dangereuses ? C’est ce qu’estiment près d’une centaine de riverains de la rue Neuve et des rues adjacentes qui se sont réunis autour d’une pétition. Cette dernière mentionne les dangers auxquels sont exposés les usagers faibles et plus particulièrement les enfants. Cette situation s’est révélée d’autant plus délicate depuis la mise en sens unique de la rue d’Ecaussinnes, augmentant le trafic à la rue Neuve. Vitesses excessives, embouteillages, vibrations, pollution sonore, etc sont autant de problèmes qui nuisent au quotidien des habitants. La conseillère communale, Anne-Françoise Petit Jean (Ecolo), a souhaité revenir sur cette situation interpellante afin de voir les mesures qui seront mises en place.