Louis Bertignac, tête d’affiche du festival Août en Éclats de Soignies

”Pour la 17e fois, Août en Éclats prendra place dans ce bel écrin qu’est le centre historique de Soignies. Cet événement gratuit, désormais incontournable, a dû s’adapter à la dure loi du marché dictée par les festivals mastodontes qui ont éclos un peu partout sur un territoire wallon pourtant bien minuscule. Histoire de résister à la réalité des cachets artistiques faramineux et des exclusivités territoriales exigées par des opérateurs davantage économiques que culturels, Août en Éclats a pu survivre en gardant son âme de multi-festival familial, rassembleur, urbain, ouvert aux projets émergents dans un esprit de décloisonnement des genres”, indiquent les organisateurs avant de poursuivre.

”Le cirque, le théâtre de rue, la musique et les arts visuels seront autant d’éclats colorés qui conféreront au festival son identité si particulière. En 2023, l’événement accueillera aussi, et comme de coutume, un village créatif, un espace associatif et un marché du monde et des saveurs.”

Une chose est sûre, le festival n’aura pas à rougir de sa programmation avec une tête d’affiche emmenée par Louis Bertignac. Il sera accompagné de Majestic Magma, Entrechok, Dan San, la Cie Balancetoi, Gros Cœur, Rive, le Moustachu, la Cie Odile Pinson, Moogie et la Cie Wurst. Pour retrouver tout ce petit monde, il faudra se rendre le 26 août à Soignies pour le festival Août en Éclats.