La Louvière : toujours pas de possibilité d’adoption pour Iron, l’autre amstaff de la maman de Talya décédée en juillet 2021

Ce mardi, l’affaire de Talya, tuée par son chien alors qu’elle se trouvait seule à la maison, est revenue sur le tapis avec l’appel du parquet qui demandait une peine avec sursis plutôt que la suspension probatoire du prononcé de la condamnation. Dans ce cadre, la question de l’autre chien de race amstaff qui se trouvait également dans la même pièce, est revenue. Confisqué en guise d’élément au dossier et confié à la SPA depuis près de deux ans, Iron ne peut pas être adopté et vit littéralement dans une cage, ce qui est loin d’être idéal. “Iron avait 8 mois lorsqu’il est arrivé chez nous et il vit dans une cage depuis, ce qui est inconcevable”, indique Gaëtan Sgualdino, président de la SPA La Louvière. “Or, Iron est un chien très sociable qui a eu le malheur de se trouver au mauvais endroit et détenu par les mauvaises personnes. Il n’est pas du tout dangereux et mériterait de trouver un nouveau maître.”