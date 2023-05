Les festivités de Pentecôte à Soignies seront décorées des chèches et bandanas d’Élodie Ledoux

Après un passage remarqué au rugby de Soignies, Élodie Ledoux a pu développer davantage ses nouvelles activités de couturière. “J’ai commencé à confectionner quelques créations durant la crise sanitaire. À ce moment-là, ce n’était qu’une activité en plus de mon travail habituel. Petit à petit, je suis tout de même parvenue à me faire connaître. Cela a commencé en confectionnant des chèches pour le club de rugby de Soignies et ça se poursuit désormais avec la création de chèches et bandanas pour les fêtes de la Pentecôte. Depuis janvier 2022, je consacre d’ailleurs davantage de temps à cette nouvelle activité”, confie Élodie Ledoux, créatrice de Lileo Créations.

Une nouvelle activité qui séduit donc à Soignies. Ce n’est pas ses créations pour la Pentecôte qui dérogeront à la règle puisque l’ensemble des produits ont déjà pratiquement été vendus. “Je connais bien la responsable de l’office du tourisme à Soignies. Je lui avais donc parlé de mon idée de créer des chèches et bandanas aux couleurs de la Pentecôte. Idée qu’elle a accepté. Je me suis donc attelée à la confection de 30 chèches pour femmes et de 30 bandanas pour les plus jeunes et les hommes. À moins d’une semaine des fêtes de la Pentecôte, les stocks sont déjà pratiquement vides”, poursuit Élodie Ledoux.

Une réussite qui a évidemment de quoi réjouir cette Sonégienne d’origine. En plus des créations pour la Pentecôte, d’autres, aux couleurs de la Ville, sont également disponibles. En parallèle à ces collaborations plus spécifiques, Élodie Ledoux reste joignable via sa page Facebook pour réaliser toutes les demandes de ses clients. “Je suis à l’écoute de toutes les demandes de mes clients. Cela leur permet d’avoir un produit unique qui correspond pleinement à ce qu’ils attendent. Pour mes créations, je n’utilise que des tissus de qualité que j’associe de façon plus originale que ce que l’on trouve traditionnellement dans le commerce”, explique Élodie Ledoux.

L’ensemble de ses créations, dont celles pour la Pentecôte à Soignies, sont visibles sur sa page Facebook : Lileo créations sur laquelle elle reste joignable pour toute demande de création.