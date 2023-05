300 000 euros pour une maison de quartier à Péronnes : “son objectif principal est la cohésion sociale”

Les travaux, dont le montant a été estimé à plus de 300 000 euros TVAC, sont importants car la maison est en très mauvais état. “Seule une partie des murs porteurs et la structure de la toiture du volume principal seront maintenues. Des travaux d’isolation sont également nécessaires et une nouvelle couverture de toiture ainsi que des nouveaux châssis seront placés. L’ensemble des travaux permettront de répondre aux différentes normes actuelles en matières d’énergie, d’incendie ou encore d’accessibilité pour les personnes à mobilité notamment.”

Cohésion sociale

L’objectif principal de ces maisons de quartier, c’est la cohésion sociale. Que ce soit à Binche ou à Leval, de nombreuses activités ont déjà lieu comme des séances de cinéma intergénérationnelles, des ateliers parents/enfants, des activités multisports, du laser game, des ateliers de jardinage, des activités zéro déchet etc...

L’endroit n’a pas été choisi par hasard par les autorités communales. “Auparavant, “tout le monde” était originaire de Péronnes et tout le monde se connaissait”, explique Laurent devin, bourgmestre de Binche. “Ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. On a aujourd’hui des familles originaires de partout qui sont en plus grande difficulté sociale et sociétale. On a d’abord investi dans l’agora space qui est situé juste à côté de la future maison de quartier mais il n’y avait plus un local où les gens pouvaient se réunir. Ce sera désormais corrigé.”

Si tout se passe bien, les travaux pourraient débuter en septembre 2023 et cette maison de quartier sera sur pied durant le premier semestre 2024.