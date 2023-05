Chapelle-lez-Herlaimont : l’affaire Scala de retour sur la table de l’assemblée législative locale

L’affaire Bruno Scala avait fait couler beaucoup d’encre en juin dernier lorsque l’ancien échevin s’était fait évincer du collège communal suite à une motion de méfiance à son égard. Près d’un an après les faits, le dossier reviendra sur la table de l’assemblée législative chapelloise ce lundi. “Le PS chapellois semble confondre “désir illusoire” et “réalité juridique” puisque les deux motions proposées par la majorité socialiste visant à redistribuer les mandats dérivés du conseiller communal Bruno Scala sont basées sur des arguties purement subjectives, totalement dépourvues d’éléments factuels et manquant singulièrement de considérations juridiques”, indique le conseiller communal Bruno Vanhemelryck (AC).

Pour le conseiller, ces deux motions ne doivent pas être votées au risque d’être illégales et donc susceptibles d’être attaquées en recours. “Je subodore une suspicion de violation de procédure dans le chef des autorités communales chapelloises qui auraient omis de respecter le droit inaliénable, conféré au principal intéressé d’être entendu. Pour obvier à certaines carences juridiques et éviter tout problème ainsi que d’éventuels et regrettables dysfonctionnements, j’ai invité officiellement le bourgmestre, Karl De Vos (PS), à retirer les deux points litigieux figurant à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée législative chapelloise. Je ne suis pas de la même couleur politique que Bruno Scala mais j’estime qu’il fait face à une injustice flagrante”, rapporte Bruno Vanhemelryck.

Une invitation dont le bourgmestre n’avait pas encore pris connaissance au moment de notre appel. Il a tout de même indiqué qu’il “avait une entière confiance en sa Directrice Générale. Les deux points en question seront donc bel et bien votés”, conclut-il.