Une place de Péronnes-village et une autre de Ressaix vont être nommées en l’honneur de deux illustres citoyens

Pour Roger Gailliez, c’est carrément la place où se trouve l’ancienne maison communale qui va être renommée en son honneur. “Je me rappelle encore Roger me montrant où exactement se trouvaient les impacts de balles de l’exécution d’Alphonse Gravis tué par les Allemands en août 1914”, s’est exprimé Laurent Devin.

Né le 8 décembre 1930, Roger Gailliez était le dernier bourgmestre de l’ancienne commune de Péronnes-lez-Binche. Ancien député, il fût aussi secrétaire général du PS et est un des fondateurs du mouvement de jeunesse des Faucons Rouges de Péronnes.

Du côté de Ressaix, c’est Claude Thirion qui va donner son nom à la petite place qui se trouve rue de l’Industrie, juste devant les ateliers des boulangeries Thirion. “Pour l’anecdote, ce sont les repreneurs éphémères de l’entreprise Thirion il y a quelques années qui m’avaient soufflé l’idée”, a raconté Laurent Devin lors de la conférence de presse préalable au dernier conseil communal.

Claude Thirion est le fondateur de l’entreprise Thirion telle qu’on la connaît aujourd’hui. En 1957, il reprend les rênes de la boulangerie fondée par ses parents et grands-parents. Près de 70 ans plus tard, les boulangeries Thirion, c’est 15 points de vente et de nombreux employés ce qui en fait une force industrielle importante pour l’entité binchoise.