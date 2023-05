Boris Dussaussois quitte les fourneaux de la Fermette des Pins à Buvrinnes après 32 ans : “le repreneur préservera l’âme du restaurant”

Responsable de salle à la Fermette de Pins depuis 8 ans, Benoît Guillaume va ainsi reprendre la gérance du restaurant. “Il y a 20 ans, alors que je travaillais à la Fermette des Pins depuis déjà une dizaine d’années, j’avais moi-même fait le chemin inverse en reprenant le restaurant à l’ancien patron qui gérait la salle. Je n’aurais pas pu remettre à n’importe qui. Le fait qu’il connaisse parfaitement la maison me permet d’affirmer que la continuité sera garantie à la fois en termes de goûts que d’ambiance ou de philosophie. Je suis persuadé qu’il parviendra à préserver l’âme du restaurant et je continuerai à le guider dans les défis qui l’attendent.”

Plusieurs défis de taille

Principal défi pour le repreneur, parvenir à maintenir la clientèle tout en en attirant une nouvelle. “La continuité sera assurée car il n’y aura pas de changement dans l’équipe hormis le départ de Boris”, nous a confié Benoît Guillaume. “Kimberly Boulanger, qui était second de cuisine, en reprend les rênes tandis que je continuerai à gérer la salle et le restaurant. C’est à deux que nous constituerons le menu qui, dans un premier temps, ne changera pas des masses même si, au fil du temps, nous y apporterons notre touche personnelle. C’est un peu stressant mais nous ferons tout pour perturber le moins possible nos fidèles clients.”

Autre défi, conserver la réputation du restaurant dans les différents guides culinaires. En l’occurrence le Gault et Millau dans lequel La Fermette des Pins a obtenu la note honorable de 13/20 et le Michelin dans lequel le restaurant figure depuis plus de 20 ans sans pour autant être étoilé et a obtenu un bib gourmand pour son menu démocratique. “C’est ce qui va être le plus compliqué à gérer sans doute car c’est important pour l’image de marque du restaurant. Le guide Michelin est particulièrement exigeant et déteste les changements de chef. Mais bon, j’ai confiance en Kimberly qui travaille déjà depuis plusieurs années ici et qui fait du très bon travail. On forme ensemble une équipe jeune, soudée et dynamique et on n’a peur de rien.”

D’ici quelques semaines, la passation de pouvoir sera effective, le temps pour vous d’aller saluer Boris Dussaussois une dernière fois et de faire honneur à sa cuisine qui régale les papilles de ses clients depuis plus de trente ans maintenant. “Je ne serai cela dit jamais bien loin car je reste propriétaire du bâtiment et suis prêt à aider en cuisine si le besoin s’en faisait ressentir”, termine Boris Dussaussois.