Les actions de sécurisation des abords des écoles de Braine-le-Comte vont se poursuivre

”Dans le domaine de la sécurité routière, les abords des écoles sont un point sensible, l’autre étant la sécurisation des chemins scolaires. Il est du devoir communal de mettre tout en œuvre pour la renforcer continuellement, que ce soit en pleine responsabilité ou en collaboration avec le SPW sur les voiries fédérales. La région wallonne via la Ministre De Bue a d’ailleurs fait récemment un appel à projet. Soignies a pu ainsi obtenir 40.000€ pour sécuriser 8 établissements scolaires. Avez-vous répondu à cet appel à projet ? Si non pourquoi ? Si oui quel en a été le résultat ?”, se demande le conseiller Guévar avant de poursuivre.

”Ce serait mentir de dire que la commune n’a rien fait sur le sujet, il y a eu la pose de sujets pour annoncer aux automobilistes un passage piéton à proximité d’une école, la création de chicanes, quelques marquages au sol, un test de “rue scolaire” à la rue Père Damien et un plan de mobilité dans le quartier de l’école normale. Pour ce dernier point, il était prévu plusieurs aménagements de sécurité dès que la période d’essai, si je puis dire, serait terminée… malgré un rappel lors d’une intervention orale de ma part à un conseil communal, à part un peu de couleur, rien de bien tangible… Nous attendons toujours les aménagements du carrefour rue de l’Europe, rue de l’école Normale, la sécurisation et l’éclairage des passages pour piéton, dont celui, problématique de la rue de l’Europe, sortie piétonne de la rue Louis Catala vers rue Georges Reynens. Avez-vous un programme d’exécution ?”

La sécurité aux abords des écoles qui reste une priorité du collège communal qui avait déjà mis en place des aménagements en ce sens. “Nous avons effectivement mis nos abords d’école en évidence il y a quelques années. Dernièrement, le service mobilité n’a malheureusement pas pu répondre à l’appel à subside de la ministre De Bue. Nous avons en effet tenté d’obtenir d’autres subsides et n’étions donc plus en mesure d’assurer un bon suivi pour celui-ci. Néanmoins, nous souhaitons renouveler cette initiative afin de réinterpeller les automobilistes sur la zone sur laquelle ils se trouvent, en l’occurrence une zone scolaire dans ce cas-ci”, répond l’échevin Léandre Huart.

Plusieurs projets verront ainsi le jour. Il y aura dans un premier temps la mise en zone 30 du village d’Henripont. Ce projet comprend également l’amélioration de la visibilité de l’école avec un marquage coloré comme proposé dans l’appel à projets de la ministre. Un nouveau passage piéton verra également le jour. “Concernant la mise en rue scolaire, elle nécessite une présence humaine permanente pour ouvrir et fermer physiquement la voirie et mettre en place les plans de déviation. Cette logistique est donc parfois difficile à mettre en œuvre par rapport aux moyens humains disponibles. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas toujours de personnes présentes aux sorties d’école pour faire traverser les enfants”, ajoute Léandre Huart.

Malgré tout, des échanges ont lieu entre la Ville, le SPW et le cabinet de la ministre pour poursuivre les aménagements entrepris à proximité de l’école de Ronquières. “Nous souhaitons qu’ils intègrent l’aménagement coloré devant l’école de Ronquières sur la nationale. Pour ce qui est de la phase travaux de l’école, un coordinateur santé et sécurité a été désigné afin de combiner, entre autres, le chantier et la vie scolaire.”

Pour l’école de Steenkerque, le parking sera directement relié à l’école par un accès qui sera créé à l’arrière. Le quartier de l’école normale sera quant à lui sécurisé par la modification des marquages au carrefour et le phasage des feux. “Cela permettra de fluidifier et sécuriser le quartier. Les autres marquages seront rafraîchis selon le planning établi par le service mobilité”, conclut Léandre Huart.