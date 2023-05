Les villages de Waudrez et Péronnes bientôt interdits aux poids lourds

Comme à Binche centre et à Leval, la circulation des poids lourds, excepté circulation locale, sera donc ainsi interdite à Péronnes dans les rues Albert et Elizabeth sur son tronçon compris entre l’avenue Léopold III et la rue des Droits de l’Enfant ; rue Alphonse Gravis et rue de la Princesse. Sur Waudrez, la même interdiction touchera les rues de Clerfayt, de Lobbes, de la Résistance, du Transvaal et Georges Haumont. “Les personnes ou entreprises se trouvant dans ce périmètre et qui doivent se faire livrer ou qui circulent à bord d’engins de plus de 5 tonnes pourront le faire”, ajoute Laurent Devin, bourgmestre. “Le but de ces mesures, c’est d’éviter les véhicules de passage qui ne prennent pas le contournement. Les rues situées à l’intérieur du périmètre ne seront pas signalées, celles qui seront signalées sont les points d’entrée dans les villages.”

Des mesures qui ont reçu l’aval de la cellule mobilité de la commune et du SPW seront à coup sûr appréciées par les riverains.